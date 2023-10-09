Звезда «Ворониных» Волкова раскрыла причину госпитализации мужа

Актриса Екатерина Волкова рассказала, что ее муж потерял сознание после удаления зуба мудрости и оказался в больнице с разбитым подбородком. У себя в социальных сетях звезда «Ворониных» отметила, что все произошло после их свидания в стоматологии.

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По словам актрисы, они договорились с мужем проводить воскресенья вместе, устраивая «себе романтики». И 8 октября Волкова пригласила его на свидание в стоматологическую клинику, где супругу удалили зуб мудрости, который «давно был в плане лечения».

«Единственное, чего мы не учли — что удаление было вечером, а зуб оказал нехилое сопротивление. Наркоз мужественно держался, поэтому по приезде Андрюха сразу же лег. А когда проснулся с утра, у него началось головокружение, которое он, как и любой мужик, проигнорировал. Как итог — обморок, разбитый подбородок, поездка в больницу, наложение швов», — написала Волчкова.

Актриса добавила, что справиться со свалившимся в обморок мужем ей помогла соседка.