Нур Альфаллах ушла от Аль Пачино к 62-летнему бывшему
Нур Альфаллах разорвала отношения с американским актером Аль Пачино и вернулась в своему бывшему возлюбленному — 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюену. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В Лос-Анджелесе они впервые после расставания, случившегося еще в 2020 году, вышли в свет на музыкальный концерт Стинга.
Теперь Нур Альфаллах и Аль Пачино и спорят о вопросе об опекунстве. Девушка настаивает, чтобы ребенок остался с ней, а его отец выплачивал им регулярные алименты, передает Daily Mail.
15 июня голливудский актер Аль Пачино стал отцом в четвертый раз. Однако ребенок не смог сохранить его с Нур Альфаллах отношения, и спустя три месяца после рождения ребенка пара рассталась.
В начале июня ДНК-тест подтвердил, что Аль Пачино является отцом будущего ребенка своей 29-летней возлюбленной Нур Альфаллах. Актер ранее потребовал тест на отцовство от своей беременной избранницы. По словам источника Page six, Аль Пачино не может иметь детей, потому что бесплоден. Пара начала встречаться еще в апреле 2022 года.