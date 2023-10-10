Нур Альфаллах ушла от Аль Пачино к 62-летнему бывшему

Нур Альфаллах разорвала отношения с американским актером Аль Пачино и вернулась в своему бывшему возлюбленному — 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюену. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В Лос-Анджелесе они впервые после расставания, случившегося еще в 2020 году, вышли в свет на музыкальный концерт Стинга.

Теперь Нур Альфаллах и Аль Пачино и спорят о вопросе об опекунстве. Девушка настаивает, чтобы ребенок остался с ней, а его отец выплачивал им регулярные алименты, передает Daily Mail.

15 июня голливудский актер Аль Пачино стал отцом в четвертый раз. Однако ребенок не смог сохранить его с Нур Альфаллах отношения, и спустя три месяца после рождения ребенка пара рассталась.