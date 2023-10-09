Музыкант Юрий Шевчук, лидер группы ДДТ, перенес инфаркт миокарда и проходит реабилитацию, рассказала пресс-служба коллектива.

В пресс-службе пояснили, что лидер будет восстанавливаться до декабря.

В группе уточнили, что в Дубае концерт состоится 3 января 2024 года (Coca-Cola Arena), вТель-Авиве — 6 января 2024 года (Menorah Mivtachim Arena), в Белграде — 10 января 2024 года (MTS Dvorana).

Все билеты действительны, не требуют обмена.

В настоящее время Шевчук чувствует себя хорошо.

Напомним, что Шевчуку 66 лет. Певец бессменно возглавляет ДДТ с момента основания в 1980 году. В его активе свыше 20 альбомов.

Весной прошлого года музыкант выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании Родины. В августе Советский суд Уфы признал музыканта виновным по административному делу о дискредитации армии и назначил ему штраф в размере 50 тыс. руб.