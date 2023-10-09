Мадонна прокомментировала ситуацию в Израиле

«К сожалению, человечество никак не поймет простых истин. Никогда не поймет их. Мы живем в мире, разоренном ненавистью. Я всем сердцем сочувствую Израилю. Семьям и домам, которые были разрушены. Детям, которых мы потеряли. <…> Я молюсь за вас», — заявила звезда.