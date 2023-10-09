Разин заявил, что директор Шатунова женится на вдове певца ради прав на песни
Продюсер Андрей Разин заявил, что директор покойного Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов намерен жениться на вдове певца Светлане Кудряшовой. Как сообщает «Газета.Ru», об этом он написал на своей странице в популярной соцсети.
По словам Разина, таким образом Кудряшов намерен закрепить все права на творчество Шатунова, в том числе и на песни, а также объединить свое ИП, на которое переписывает товарный знак «Юрий Шатунов».
«Но все наследие принадлежит мне, и Аркадий Кудряшов никогда этого не добьется», — добавил он, назвав адвокатов директора «чернокнижниками».
Напомним, что Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Причиной смерти солиста группы «Ласковый май» стала сердечная недостаточность. Его тело кремировали, часть праха захоронили в Москве, а еще часть — в Германии.
Разин ранее заявлял, что Шатунов якобы умер не своей смертью. В июне 2023 года он утверждал, что некая банда устранила певца и еще одного участника группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова, а теперь ведет слежку за ним.