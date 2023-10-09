Телеведущая Ксения Собчак поддержала высказывания юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что горд быть частью израильского народа, который считает сплоченным и патриотичным. Собчак назвала Израиль великой страной и посоветовала коллеге не обращать внимания на критиков.

Очень крутое видео, Макс! Израиль действительно великая страна, и патриотизм ты чувствуешь там каждую секунда пребывания, подтверждаю. И не обращая внимания на говноедов, — заявила телеведущая.

Также под постом Галкина поставили лайки Иван Ургант, София Ротару, Алена Апина, Евгений Кафельников, Алика Смехова, Лайма Вайкуле, Виктория Боня, Екатерина Одинцова, Айза Анохина и Яна Троянова.

До этого Галкин сообщил, что готов защищать Израиль с оружием в руках, но пока будет помогать финансово и сдавать кровь. Он подчеркнул, что их с Аллой Пугачевой переезд в Израиль не был вынужденной мерой, потому что в России им ничего не угрожало.

По его признанию, все члены семьи имеют паспорта ЕС и могли бы жить в любой из стран Евросоюза, но он с женой выбрал Израиль, потому что любит эту страну и чувствует там себя своим.

Артист также отметил, что считает патриотизм израильтян истинным, а не «дутым» и навязанным сверху. Подписчиков, которые пишут гадости в комментариях к его постам, Галкин назвал злыми и малоразвитыми людьми.

Ранее телеведущая Ксения Собчак назвала Израиль своей второй родиной, а происходящие там события — варварством. По ее мнению, в вооруженном конфликте победит не тот, кто прав, а сильнейший.