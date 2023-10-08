Собчак пригрозила Моргенштерну* из-за условий интервью
Ксения Собчак в микроблоге выложила видеоролик , где пообещала «размазать» Алишера Моргенштерна* в процессе второго интервью.
«Я так тебя размажу, что ты захочешь п*** Тимати не просто в трек, а в лицо, чем еще раз встретиться со мной. Ты будешь согласен записать дуэт с Денисом Майдановым, чтобы отмотать все назад. Но, малыш, будет уже поздно», — высказалась телеведущая.
Журналистка запланировала провести еще одно интервью с эпатажным рэпером. При этом исполнитель выдвинул три необходимых условия.
Во-первых, интервью он даст только в Дубае. Во-вторых, Собчак не должна использовать микронаушник с подсказками от команды. В-третьих, рекламную интеграцию должен сделать он сам, - информирует lenta.ru.
Напомним, что несколько дней назад исполнитель обвинил Собчак в «мухлеже» и заявил, что ведущей систематически подсказывают каверзные вопросы специально обученные психологи.
*Признан иноагентом в РФ