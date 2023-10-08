Собчак пригрозила Моргенштерну* из-за условий интервью

«Я так тебя размажу, что ты захочешь п*** Тимати не просто в трек, а в лицо, чем еще раз встретиться со мной. Ты будешь согласен записать дуэт с Денисом Майдановым, чтобы отмотать все назад. Но, малыш, будет уже поздно», — высказалась телеведущая.