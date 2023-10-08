Сын Зверева разводится во второй раз

Сын звездного стилиста Сергея Зверева разводится со второй женой. Сергей и Юлия поженились пять лет назад. Перед свадьбой открылось, что женщина скрывала от своего будущего супруга наличие ребенка и криминальное прошлое.

Зверев отговаривал сына от регистрации брака, но тот его не послушал.

«Мы ему говорили — не надо жениться, она аферистка, а он женился», — сказал стилист

И вот, спустя пять лет, пара расходится. Как информирует 5 Канал, не из-за прошлого Юлии. Сергей сам признается, что «не тянет» роль добытчика и главы семейства. Сейчас мужчина работает звукооператором в Доме культуры в Коломне и ухаживает за пожилым человеком в обмен на бесплатное проживание.

Звездный стилист говорит, что 30-летний Сергей просто тунеядец и всю жизнь живет за чей-то счет. Сын же заявляет, что отец не дал ему условий для учебы, не давал достаточно денег. Вот и приходится работать за крышу над головой. Конфликт между ними никак не разрешается.