Буйнов обнародовал стоимость своего автопарка

В Москве прошел финал ралли «Московская осень», в котором участвовало около 70 уникальных автомобилей с историей. Александр Буйнов представил публике свою любимицу - «Волга» 1957 года выпуска, та самая, с оленем на капоте.

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Как рассказал сам певец, он уже не помнит, сколько денег вложил в реставрацию железного коня. Так, недавно купил советский приемник за 11 тысяч рублей. А запчасти к машине, которая сейчас стоит около миллиона рублей, стоят очень дорого. Просто потому, что их не найти. Об этом пишет издание vokrug.tv.

Год назад ему уже пришлось чинить эту машину. В него врезалась фура.

«На повороте я вижу, что чувак сдает задом, я ему сигналю. И вот когда я проезжаю, он почему-то отпустил тормоз. Вероятно, от счастья, что увидел машину, о которой мечтал всю жизнь — он потом не сказал. И он приходит мне в заднюю дверь. А в чем трагедия-то была? Да в запчастях, ребята», — объяснил артист.

Ему пришлось обращаться к специалистам, которые занимаются именно ретро-автомобилями. Старые авто собирают по деревням в глубинке и, в зависимости от состояния, разбирают на запасные части или восстанавливают.

У Буйнова есть также японский внедорожник класса люкс — его стоимость около семи миллионов рублей, и еще одна иномарка. Тем не менее, Буйнов предпочитает им «Волгу»