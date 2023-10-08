Кондулайнен объяснила, почему не выходила на связь

Елена Кондулайнен в 2020 году перенесла инсульт. Из профессии пришлось на время уйти, оставить сцену и съемки. Процесс реабилитации все еще не завершен, хотя достигнуты немалые успехи.

Но актриса все время была на связи. И вдруг – перестала брать трубку, не приехала на сбор труппы в Театре Луны. Забеспокоились ее коллеги, в СМИ и социальных стала появляться тревожная информация.

И вот Елена сама вышла на связь с журналистами и поспешила всех успокоить. Как пишет «Комсомольская Правда», актриса не отвечала на звонки, потому что уезжала в Тунис. Там она почти не пользовалась телефоном.

В последнее время Кондулайнен действительно ограничила свой круг общения и почти ни с кем не видится. У нее часто повышается давление, по ее мнению, от переживаний. Поэтому она ограждает себя от негативных эмоций.

Кондулайнен хорошо выглядит, поддерживает физическую форму и продолжает курс реабилитации.

«Очень хочет вернуться в строй, остаться актрисой. Играть роли, петь, читать стихи. И родной театр меня не бросил. Будто по чистой случайности меня зачем-то оставили на этой грешной Земле. Все время думаю об этом: значит, это не случайно. Значит, я нужна здесь, нужна людям», - сказала звезда.