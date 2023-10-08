МакSим рассказала о планах после рехаба

Проблемы с алкоголем у МакSим начались достаточно давно. Впервые об этом Марина Максимова рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» в 2020 году. Тогда артистка сообщила, что смогла перебороть тягу к спиртному.

Но оказалось, что это не так. Сначала она действительно справлялась, однако со временем у зрителей и организ0аторов концертов к ней было все больше и больше вопросов. Параллельно она переживала личную драму, - пишет «Комсомольская Правда».

В 2021 году звезду едва спасли после тяжелой пневмонии. Ее держали в медицинской коме, подключали к аппарату ЭКМО и даже приглашали священника. После выписки из больницы была показана длительная реабилитация.

Выздоровев, Марина Абросимова начала концертную деятельность. Но выступления в Сочи и Твери в 2023 году обернулись скандалом. Певица вышла на сцену в неадекватном состоянии и не смогла толком отработать свои шоу.

Потом звезда перестала выходить на связь и лишь через пару месяцев обнародовала видеоролик из рехаба. Она призналась в зависимости и заявила, что твердо намерена вылечиться. Сказала, что она все «осознала, приняла и решила действовать».

В планах певицы – полностью побороть тягу к спиртному, поправить здоровье и вернуться на сцену. Сейчас Марина активно занимается своим здоровьем, худеет, закаляется, занимается гимнастикой, боксом и теннисом.