Арбатова объяснила «исчезновение» Кондулайнен

Недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Елена Кондулайнен перестала выходить на связь. В последний раз 65-летнюю заслуженную артистку России коллеги из Театра Луны видели весной. В начале осени Елену Ивановну ждали на сборе труппы, но она не явилась и никому не позвонила.

Как пишет портал vokrug.tv, журналисты связались с подругой Елены Марией Арбатовой. Писательница объяснила, что с Кондулайнен все в порядке.

«Дело в том, что я с ней на связи, у нее есть телефон, который она дает не всем. Поэтому не знаю, зачем люди устраивают такую панику», — сказала Мария Ивановна.

Дело в том, что актриса после перенесенного инсульта вынуждена активно заниматься своим здоровьем. И на светские тусовки у нее не всегда есть время.