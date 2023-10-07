Погиб лидер старейшей уральской панк-группы Серебренников

Андрей Серебренников, фронтмен группы «Панки по пьянке», утонул во время отдыха с семьей на Кубе. Музыканту было 60 лет, у него остались жена и двое дочерей.

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О трагедии рассказал журналистам «Комсомольской Правды» его друг и бывший коллега Павел Здравомыслов.

«Он поехал на отдых с семьей. Пошел плавать, и у него случился сердечный приступ. Из воды он уже не вышел», - рассказал он.

Андрей Серебренников выступал на сцене больше 35 лет. А группа «Панки по пьянке считается первопроходцем в уральской панк-рок музыке.

По словам Павла, эстрадный образ Серебренникова отличался от того, каким он был в жизни.