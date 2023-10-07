Боня сообщила, что скоро сможет показать свое обновленное лицо
Виктория Боня сообщила подписчикам, что у нее, наконец пошла положительная динамика после пластических операций. И что она стала нравиться себе в зеркале.
«А кожа вообще, как никогда стала красивой», - написала она в микроблоге.
Сейчас Виктория находится в Москве, и ежедневно посещает косметологов для ускорения реабилитации после вмешательства хирурга. В ближайшем будущем, пообещала блогер, она покажет свое лицо, - пишет gazeta.ru.
«Вы же будете любить меня как прежде, даже если вам не понравится?» — пошутила звезда.
Ранее блогер и телеведущая Виктория Боня прокомментировала слухи о том, что МВД РФ проверит ее на мошенничество.
Боня назвала подобные слухи «бредом для дураков» и «очередной уткой», которые призваны только поднимать шумиху, не имея оснований.