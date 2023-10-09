Константин Соловьев и его третья жена озвучили причину развода

Недавно сериальный актер Константин Соловьев развелся со своей супругой танцовщицей и хореографом Анастасией Лариной. Бывшие супруги раскрыли причину своей размолвки.

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Звезда сериалов «Дневник доктора Зайцевой» и «Ментовские войны» откровенно признался, что решил разорвать свои отношения с супругой несколько дней назад. У пары есть две дочки — Елизавета и Елена. Спустя 10 лет брака актер собрал вещи и переехал в соседнюю квартиру.

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— У нас разница в возрасте 15 лет. Готовка, зарабатывание денег, нравоучения — это все было на мне. Я был не муж, а как папа. В какой-то момент забыл себя и не давал ей расти как женщине, персоне и личности, и я тоже перестал расти. С работой стало очень плохо. Все равно есть момент возраста, терпеть смысла никакого нету. Понял, что надо уходить, первый поставил точку, через сто метров снял квартиру, чтобы быть рядом. Пока мне хорошо одному. Творчество прет, — заявил Соловьев.

Анастасия назвала другую причину расставания с экс-супругом. Она заявила, что устала от постоянных претензий и сейчас очень довольна, что отпустила мужа.

— Костя очень требовательный, он требовал женской энергии, внимания ласки. Я не смогла перестроиться. У нас была модель «отец — дочь», он все время говорил: «Повзрослей». Он готовил, убирал, и я реально расслабилась. Он варил борщ, кашу, кормил детей. Мы когда расходились, я не могла представить жизни без него. Он правда классный, это прям джек-пот, — заявила танцовщица.

Анастасии досталась общая семейная квартира, ипотеку за которую выплачивает Константин. При этом оба отметили, что расстались на дружеской ноте и поддерживают общение ради детей.

Актер продолжает проводить с ними много времени, поскольку его бывшая супруга часто находится на работе. Во время пандемии, когда у артиста не было работы, он ради семьи пошел работать таксистом.

— Я в какой-то момент сидел на диване и понял, что все обрубилось, осталось 10 тысяч. И понимаю, что надо кормить детей, платить по счетам. Это было сложно — сесть за руль и возить пассажиров. Даже в маске меня узнавали, хотелось сгореть со стыда. <...> Но во всяком случае, у меня семья питалась в хороших магазинах, я даже успевал платить алименты, — рассказал Константин в студии шоу «Секрет на миллион» на НТВ, передает StarHit.