МакSим подверглась критике за новую песню с Бастой

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певица МакSим (Марина Максимова) выпустили новую совместную песню «Наше лето 2.0». Как сообщает «КП», премьера композиции вызвала неоднозначную реакцию у поклонников.

В 2004 году Максимова выпустила песню «Нежность», которая стала вторым синглом с ее дебютного альбома «Трудный возраст». Позднее, в 2007 году, МакSим выпустила вместе с Вакуленко совместный трек «Наше лето». В этой композиции Баста читает рэп в куплетах, а между ними Максимова поет припев из «Нежности». «Наше лето 2.0» является переработкой совместной песни артистов. Для нее Вакуленко освежил свои куплеты, а вот припев остался тем же.

Такой подход понравился не всем слушателям. Недовольные поклонники припомнили МакSим, что она не выпускала новых песен с 2021 года — с тех пор все ее релизы были переработками старых хитов.

«Я так ждал новинку от Марины, а она выпустила очередной кавер», «Сколько можно выезжать на старом материале», «Такое ощущение, что Марина исписалась», — писали хейтеры.