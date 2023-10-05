Галич призналась, что у нее не было отношений из-за связи с бывшим

Блогерша Ида Галич призналась на своем YouTube-шоу «Есть вопросики», что у нее не было отношений год.

«Но я на самом деле была в тесной связке со своим бывшим молодым человеком. Вроде бы не вместе, но все базовые потребности закрывали» — отменила телеведущая.

Галич также назвала главное качество для нее в мужчине. Блогерша считает, что будущий возлюбленный должен «познакомиться со своими хорошими и плохими качествами». Она подчеркнула, что сейчас сама прорабатывает этот вопрос со специалистом.

«Мне кажется, что это самое крутое. Ведь ты видишь настоящего человека», — отметила Галич.

11 мая 2018 года звезда вышла замуж за блогера Алана Басиева. Телеведущая рассказывала, что влюбилась в мужчину с первого взгляд — они тогда отдыхали в клубе и увидели друг друга в очереди в туалет.

7 февраля 2020 года у пары родился сын Леон, и в конце того же года супруги признались, что разводятся, но сохраняют дружеские отношения. По словам блогерши, она не препятствует встречам бывшего мужа с ребенком, но видятся они нечасто.