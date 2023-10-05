Адвокат прокомментировал новый скандал вокруг Волочковой

"Если Волочкова будет привлечена и найдет убедительные объяснения, что данные фото были сделаны не с целью оскорбить, осквернить или бросить вызов обществу, а с целью своего личного пиара, "хайпа", то формально в данном деянии не будет никакого состава преступления или административного правонарушения. Еще один довод, которым, вероятно, воспользуются в случае привлечения к ответственности ее адвокаты, это то, что данный самолет является макетом для кино, а в кино с ним могли вытворять многое. К тому же можем вспомнить музейные танки, которые тоже для многих являются символами победы, и на которых свободно разгуливают ногами или повисают и дети, и взрослые, и которых за подобное никто не задерживает. Поэтому исход целиком и полностью фактически зависит от "неправового", "неюридического" отношения к произошедшему. А на суд общественности будет представлено именно осуждение Волочковой как популярной личности, которая в непростое для страны время использует сомнительное поведение с объектами воинской славы для личного пиара", — заключил собеседник.