Адвокат прокомментировал новый скандал вокруг Волочковой
Адвокат Алексей Гавришев в разговоре с Рамблером прокомментировал новый скандал, разгоревшийся вокруг балерины Анастасии Волочковой, и высказался о перспективах рассмотрения дела.
Ранее Волочковой пригрозили тремя годами лишения свободы за осквернение символов воинской славы России, передавал Telegram-канал Shot. Подписчики артистки написали на нее заявление в полицию после того, как балерина опубликовала фотографию с полушпагатом на советском истребителе Ла-5, который применялся в годы Великой Отечественной войны. Кадр был сделан недалеко от Музея «Мосфильма» в Москве. Самолет снимали в таких картинах, как «Два капитана», «Они сражались за Родину» и «Небо Москвы». Подписчики балерины потребовали от нее извинений, а полиция начала проверку в отношении артистки.
Вполне вероятно возбуждение уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного п. "б" ч.1 ст.213 УК РФ, а именно хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее в данном случае явное неуважение к обществу по мотивам политической, идеологической ненависти или вражды. Причем квалификация данного деяния как административного правонарушения в данном случае не подходит. По данной статье может грозить максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Вандализм (ст.214 УК), о котором пишут некоторые СМИ, тут явно не подходит, так как вандализмом является осквернение зданий или иных сооружений (то есть явно не летательных аппаратов), порча имущества (что также здесь отсутствует). А наиболее вероятно здесь может быть усмотрены осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества (ч.3 ст.354.1 УК) - максимальное наказание 3 года лишения свободы. Слабый момент такой квалификации здесь в том, что нормативными актами не определен четкий перечень символов воинской славы. Но наличия красной звезды на самолете вполне достаточно для оскорбления памяти.Алексей ГавришевАдвокат, управляющий партнер AVG Legal
Вышеуказанные статьи, по словам юриста, являют собой пример так называемых "каучуковых" норм - "норм, написанных достаточно широкими мазками, весьма оценочных, и которые можно применять в зависимости от личного усмотрения правоохранителей".
В ситуации с Волочковой также следует помнить о таком элементе состава преступления, как умысел, подчеркнул Гавришев.
"Если Волочкова будет привлечена и найдет убедительные объяснения, что данные фото были сделаны не с целью оскорбить, осквернить или бросить вызов обществу, а с целью своего личного пиара, "хайпа", то формально в данном деянии не будет никакого состава преступления или административного правонарушения. Еще один довод, которым, вероятно, воспользуются в случае привлечения к ответственности ее адвокаты, это то, что данный самолет является макетом для кино, а в кино с ним могли вытворять многое. К тому же можем вспомнить музейные танки, которые тоже для многих являются символами победы, и на которых свободно разгуливают ногами или повисают и дети, и взрослые, и которых за подобное никто не задерживает. Поэтому исход целиком и полностью фактически зависит от "неправового", "неюридического" отношения к произошедшему. А на суд общественности будет представлено именно осуждение Волочковой как популярной личности, которая в непростое для страны время использует сомнительное поведение с объектами воинской славы для личного пиара", — заключил собеседник.
Ранее Волочкова осудила тех, кто заявил на нее в полицию из-за фото с самолетом.