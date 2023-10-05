Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте из-за подозрения на инфаркт
The Sun сообщает, что у актёра онемела вся левая рука примерно на восемь секунд. Кевина Спейси сразу же госпитализировали в больницу и провели множество исследований.
Однако врачи выяснили, что у актёра нет никаких отклонений. В этот же день он вернулся на фестиваль и сообщил со сцены, что у него всё нормально.
Ранее массажист обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. Он рассказал, что якобы во время массажа актёр начал давить на него, чтобы тот оказал ему сексуальные услуги.
При этом потерпевший сообщил, что после инцидента Спейси записывался к нему на приём под разными именами, из-за чего специалист не мог воспрепятствовать нежелательным визитам.