Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте из-за подозрения на инфаркт

The Sun сообщает, что у актёра онемела вся левая рука примерно на восемь секунд. Кевина Спейси сразу же госпитализировали в больницу и провели множество исследований.

Однако врачи выяснили, что у актёра нет никаких отклонений. В этот же день он вернулся на фестиваль и сообщил со сцены, что у него всё нормально.

Ранее массажист обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. Он рассказал, что якобы во время массажа актёр начал давить на него, чтобы тот оказал ему сексуальные услуги.