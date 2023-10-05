Гуф признался в измене Юлии Королевой во время брака

«Получилось так, что они прилетели одновременно разными рейсами. Я приехал с новой девушкой встречать этих двух. Посадил их в машину и сказал: «Знакомьтесь». Но это был не я, а Алик. В нормальном состоянии я бы такого не смог сделать», — рассказал Гуф.