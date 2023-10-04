Приемный отец Милохина просит дать сыну возможность вернуться в РФ

Приемный отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил о готовности сына пройти медкомиссию и оформить все необходимые документы. Однако, по его словам, Милохину необходимо сначала предоставить такую возможность.

Тюленев обратил внимание на то, что блогера по всем адресам ищут правоохранители, поэтому он не может приехать. При этом, как указал приемный отец, желание вернуться в свою родную страну у Милохина есть.

«Дайте человеку как положено все оформить, приехать, пройти медкомиссию, оформить все документы. Если не годен, значит, не годен, а годен, значит, пойти [в армию — прим. ГМ]. Надо дать хотя бы возможность приехать, они же даже не дают приехать ему», — подчеркнул Тюленев.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Даня Милохин официально призван в армию, повестку принесли по месту воинского учета в Анапе. По данным канала, повестку блогеру доставили в рамках осеннего призыва, однако отец тиктокера Дмитрий Тюленев отказался ее принимать, заявив, что его сын находится за границей.