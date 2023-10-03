Слава Комиссаренко разводится с женой после двух недель брака

Пару недель назад Слава Комиссаренко женился. Говорили, что он это сделал ради документов в США, но, судя по всему, у него действительно были чувства к девушке по имени Юлия. Однако сразу после новостей о браке стали появляться слухи о том, что супруга Славы в прошлом вэбкамщица.

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На прошлой неделе Слава прокомментировал эти разговоры и подтвердит все, что появлялось в прессе. Слава узнал о том, чем занималась его супруга, во время медового месяца.

Комиссаренко подчеркнул, что у каждого может быть прошлое, однако он не может смириться с тем, что жена его обманывала. Слава разводится с девушкой. Сама Юлия не комментировала слухи о расставании и о том, что в отношениях пары сразу же начались проблемы.