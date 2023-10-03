Пошел против своих же коллег: почему отменили спектакль Белого* во Франции

В Париже отменили спектакль заслуженного артиста России Анатолия Белого* (внесён Минюстом России в реестр иноагентов) , который после начала спецоперации на Украине эмигрировал в Израиль. Об этом сообщает KP.RU. Почему выступление актера во Франции не состоится?

© Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Что известно об отмене спектакля Белого в Париже

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В театре «Ранелаг», рассчитанном на 300 зрителей, 4 октября должен был состояться спектакль Анатолия Белого* под названием «Я здесь».

«Уникальный спектакль, который покорил мир, Анатолий Белый* сыграет на парижской сцене», — говорилось в афише.

Выступление артиста было отменено за несколько дней до мероприятия. Вероятная причина — плохие продажи. Купившие билет поклонники артиста получили уведомление о том, что спектакль не состоится. Зрители жалуются, что не знают, как вернуть деньги. Сам Белый* их вопросы в соцсетях игнорирует.

Актер путешествует по странам с моноспектаклем, в котором читает «поэтические тексты русскоязычных авторов, написанных после 24 февраля 2022 года».

Как Белый* сорвал гастроли «Ленкома» в Израиле

В августе Анатолий Белый* опубликовал петицию с призывом отменить показ постановки «Поминальная молитва» театра «Ленком» в Тель-Авиве. Гастроли российской труппы были запланированы на октябрь.

Восемь тысяч израильтян подписали петицию против приезда московского театра, и спектакль был отменен.

Затем актер выступил в социальных сетях с новым призывом и петицией, предложив запретить российским артистам приезжать выступать в Израиль.

«Ни один российский актер, поддерживающий спецоперацию, не должен зарабатывать в Израиле. Подпишите петицию», — предложил он.

Также Белый* призвал сорвать гастроли «Театриума на Серпуховке» с постановкой «Не в свои сани не садись». Показ запланирован на январь 2024 года в нескольких городах Израиля.

Почему Белый* эмигрировал в Израиль

Анатолий Белый* в марте 2022 года осудил действия российских властей на Украине и после 20 лет службы в МХТ им. Чехова уволился из театра, переехал жить в Израиль. Он признался, что для переезда рассматривал несколько стран, однако решил обосноваться с женой и детьми в Израиле, поскольку именно там много лет живут его родственники.

«Взвесив, я понял, что это должен быть Израиль, потому что легче всего. И мы заняли очередь к консулу на репатриацию. У меня здесь вся моя семья живет уже больше 25 лет. Да, это другая страна, но она для меня не чужая», — сказал актер.

Белому* пришлось нанять репетитора для изучения иврита, без владения которым он не может работать в местных театрах. Артист признавался, что после переезда его доходы стали «на порядок меньше», также он потерял всех друзей из МХТ им. Чехова, однако не намерен возвращаться в Россию.

Как в России отреагировали на отъезд Белого*

Анатолий Белый* был «фиговым артистом», поэтому с его отъездом театр ничего не потерял, заявил в беседе с NEWS.ru актер театра «Современник» Сергей Юшкевич. По его мнению, на сцену уехавшего коллегу выпускали только благодаря тому, что он состоял в «либеральной тусовке».

«Белый* такой „чудный“ артист, слава богу, что он в Израиле. Пусть там и остается, не место ему в Камергерском. С моей точки зрения, очень плохой театральный артист. В кино еще неплохо смотрелся, а в театре фиговый, на слабую троечку», — отметил Юшкевич.

Актер Георгий Тесля-Герасимов сообщил, что за рубежом Белый* рискует остаться в одиночестве из-за потери доверия со стороны соотечественников и коллег.