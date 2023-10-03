Брэд Питт познакомит новую возлюбленную с детьми от Джоли

Голливудский актер Брэд Питт планирует познакомить свою новую девушку Инес де Рамон со своими детьми от Анджелины Джоли. Об этом сообщает US Magazine.

По информации инсайдера издания, актер все еще не познакомил своих детей с новой возлюбленной, однако скоро все может измениться. На прошлой неделе стало известно, что Брэд Питт представил новую возлюбленную друзьям.

«Дело не в том, что он не любит Инес, просто он хочет убедиться, что эти отношения пройдут расстояние, прежде чем он решится на такой серьезный шаг», — сообщил инсайдер.

В ноябре 2022 года впервые появились слухи о романе Бэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку в актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.

В феврале Уэсли официально подал на развод с де Рамон, указав причиной расставания «непримиримые разногласия». В этот же момент Брэд Питт впервые появился на публике с новой возлюбленной. Они попали в объективы папарацци во время ужина в ресторане Fouquet's на Елисейских полях.