«Я ему дала шанс»: бывшая жена Птахи рассказала о его попытках вернуть отношения
В 2022 году между рэп-музыкантом Давидом Нуриевым, более известным под сценическим псевдонимом Птаха, и его супругой Ланой Реутовой часто происходили ссоры. Не выдержав такого накала страстей, пара приняла решение подать на развод. Это произошло после девяти лет совместной жизни.
Недавно стало известно, что Птаха стал предпринимать попытки вернуть расположение бывшей жены, с которой он совместно воспитывает дочь.
— Давид, мне кажется, был в шоке. Он не верил до конца, что я могу подать на развод и развестись… Он сейчас, наоборот, пытается делать все, чтобы вернуть мое доверие и расположение. Я ему дала шанс. Кто может сделать больнее всего? Родной человек. Поэтому тяжело прощать, когда тебя обижает родной человек, — рассказала Реутова в шоу «Много половин» на Rutube.
На данный момент бывшие супруги проживают отдельно, но Птаха верит, что в ближайшее время вернет супругу. Для этого исполнитель делает все возможное. Более того, за время развода артист даже не снял обручальное кольцо.
Пока одни знаменитости стараются спасти свой брак, другие шокируют подписчиков информацией о его грядущем расторжении. Так, актер и шоумен Тимур Родригез сообщил о том, что разводится с Анной Керимовой, с которой совместно прожил около 16 лет.