Бывшая жена Птахи рассказала о его попытках вернуть отношения

— Давид, мне кажется, был в шоке. Он не верил до конца, что я могу подать на развод и развестись… Он сейчас, наоборот, пытается делать все, чтобы вернуть мое доверие и расположение. Я ему дала шанс. Кто может сделать больнее всего? Родной человек. Поэтому тяжело прощать, когда тебя обижает родной человек, — рассказала Реутова в шоу «Много половин» на Rutube.