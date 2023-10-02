Актриса Анна Чурина рассказала о жизни за городом

Известная российская актриса Анна Чурина призналась, что ей нравится жизнь в Подмосковье, однако по разным причинам приходится каждый день ездить в Москву. Особенностями жизни за городом она поделилась в интервью с журналом WomanHit.

Чурина отметила, что очень любит находиться в своем загородном доме, однако проводит в нем не так много времени. «Поэтому когда я там, то, конечно, кайфую», — добавила она.

Актриса рассказала, что причины ее ежедневных поездок в Москву — съемки, интервью, встречи, пробы или озвучивание. Кроме того, звезда иногда уезжает на съемки и театральные гастроли в другие города. Наконец, в данный момент дочь Чуриной переезжает в столицу, поэтому в ближайшее время артистка намерена «постоянно наведываться в ее квартиру».

«Не знаю, будет она мне рада или нет», — с улыбкой добавила Чурина.

Актриса также ответила на вопрос, как ей удалось добраться по пробкам до центра Москвы. Она сообщила, что добраться до места назначения получилось быстро, даже несмотря на ремонт дорог.