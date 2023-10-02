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Певица Бузова выпустила клип, где целуется с актером Бондаренко

Певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила на YouTube клип на песню «Позови».

Певица Бузова выпустила клип, где целуется с актером Бондаренко
© ТАСС

Клип стал продолжением музыкального сериала «Вселенная GM». Все ролики из серии связаны историей «одного артефакта». Каждому из героев артефакт помогает достичь желанных целей, «но за это приходится платить».

В новом клипе звезды персонажи Бузовой и актера Станислава Бондаренко вновь встречаются. Певица узнает об обмане мужчины и устраивает скандал на кухне во время светского мероприятия. Но затем пара страстно целуется и занимается сексом.

Ольга Бузова/YouTube

«Сценарий клипа очень нестандартный: мистика и драма, любовь и мелодрама. Виртуальный мир «Вселенной GM» снова соединит героев Ольги Бузовой и Станислава Бондаренко, и борьба с желаниями сквозь время и пространство вспыхнет с новой силой. Несмотря ни на что любовь все равно побеждает. Но какой ценой?» — сообщается в описании ролика.

В сентябре Бузова выпустила трек «Позови». Певица назвала свою композицию «истинной одой любви». Артистка отметила, что работа посвящена чувствам, «которые разрывают». Стихи к ней написал поэт Михаил Гуцериев, а музыку — продюсер Дарья Кузнецова.

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