33-летняя экс-участница «Фабрики звезд» — известный факт — любит все делать вопреки и наоборот. Если свадьба, то «не по законам шоу-бизнеса», если развод, то такой, чтобы общественность спустя годы недоумевала, как это экс-возлюбленным удается сохранять дружеские отношения. В общем, удивлять — хобби Риты Дакоты.

Сегодня она вновь шокировала поклонников, показав им в инстаграме* видео не для слабонервных.

«Сейчас будет п***ц», — интригующе заявила Дакота в сторис, а следом опубликовала ролик, в котором ей поджигают одежду.

Мы уж было подумали, что это очередная практика принятия себя или своего прошлого, но нет! Всего-то новая съемка.

Ради крутых кадров, конечно, на многое пойдешь, но такие эксперименты — совсем экстремально! Судя по сторис, самой Рите было жутко страшно.

«Я хочу к маме на ручки», — испуганно призналась она, пока фотограф поджигал на ней топ.

Следом девушка поделилась еще одним видео, на этот раз под песню Анны Герман «Гори, гори моя звезда». А звезда-то и правда горела! И все же надеемся, что впредь Рита будет сиять и гореть (не в прямом смысле слова) только на сцене перед поклонниками, а не таким крайне опасным образом.