Салтыкова рассказала об ошибках в воспитании дочери

Ирина Салтыкова на YouTube-шоу «Света вокруг света» рассказала, что по прошествию времени хорошо видит свои ошибки допущенные при воспитании дочери. Ей не следовало общаться с Алисой как со своей подружкой, - пишет gazeta.ru.

«Я сама ребенком была, когда родила. Конечно, масса была ошибок. Я все время выстраивала отношения (с дочерью), как с подружкой. А это неправильно», — сообщила Салтыкова.

У бывших супругов Виктора и Ирины Салтыковых есть 35-летняя дочь Алиса. Виктор Салтыков жаловался журналистам, что дочь заблокировала его номер телефона, поэтому он не может ей позвонить. По словам артиста, бывшая жена сделала все возможное, чтобы они не общались.

Ирина Салтыкова отметила, что развод родителей сильно отразился на Алисе — она не хочет выходить замуж и становиться матерью. Семейная ситуация травмировала ее психику.