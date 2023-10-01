Внучка Федосеевой-Шукшиной взяла шефство над Алибасовым

Бари Алибасов перенес серьезную травму спины, после которой некоторое время передвигался только в инвалидном кресле. Анна, внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной, вместе с сиделкой Еленой Калининой помогают ему восстановиться. Об этом пишет портал vokrug.tv.

Старшая дочь Марии Шукшиной мастер пауэрлифтинга. Анна Трегубенко не только выступает на соревнованиях, но и работает тренером. Ее персональные тренировки стоят 30 тысяч рублей в месяц, а Алибасов получает их бесплатно.

«Кто если не я, тем более это дедушка мой. Как я могу дедушку оставить», — сказала девушка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Анна навещает продюсера несколько раз в неделю. Она намерена поставить его на ноги, и занятия дают хорошие результаты результаты.

Бари Алибасов подчеркнул, что Анна действительно помогает.

«Я же не шевелился вообще, просто лежал», — пояснил продюсер.