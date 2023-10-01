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Линда Евангелиста рассказала о своей борьбе с раком груди

Супермодель Линда Евангелиста в течение нескольких лет борется с онкологией. У нее рак молочной железы. Диагноз был поставлен в 2018 году, с тех пор она перенесла двойную мастэктомию. Об этом пишет портал ok.

Линда Евангелиста рассказала о своей борьбе с раком груди
© Телеграм

В прошлом году болезнь вернулась, а позднее ей диагностировали рак грудной мышцы. Линда на днях дала интервью изданию The Sun, где обратилась к читательницам с просьбой.

«Пожалуйста, не пропускайте ежегодные маммограммы. Раннее выявление - это все», отметила звезда.

В отличие от своих коллег по подиуму сейчас модель больше не появляется в обществе, редко соглашается на интервью и ведет затворнический образ жизни. Однако виной всему вовсе не усталость от толпы почитателей, а личная трагедия красавицы, которая после неудачной процедуры криолиполиза изменилась до неузнаваемости и теперь ненавидит свое отражение в зеркале.

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