Линда Евангелиста рассказала о своей борьбе с раком груди

Супермодель Линда Евангелиста в течение нескольких лет борется с онкологией. У нее рак молочной железы. Диагноз был поставлен в 2018 году, с тех пор она перенесла двойную мастэктомию. Об этом пишет портал ok.

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В прошлом году болезнь вернулась, а позднее ей диагностировали рак грудной мышцы. Линда на днях дала интервью изданию The Sun, где обратилась к читательницам с просьбой.

«Пожалуйста, не пропускайте ежегодные маммограммы. Раннее выявление - это все», отметила звезда.