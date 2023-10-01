Власова рассказала о проклятии Ваенги
Наталия Власова в шоу «Секрет на миллион» рассказала о конфликте с коллегой и бывшей лучшей подругой Еленой Ваенгой. Певица вспомнила, как в одном из альбомов Ваенги услышала припев из своей песни «Остров», выпущенной в 2000 году.
Наталия сочла не очень красивой эту ситуацию, и задала вопрос Елене, почему она использовала чужую мелодию в своей композиции, - сообщает gazeta.ru.
И тут на нее обрушился поток брани.
«Дальше пауза минутная, а потом адские проклятия, ничего более страшного я не слышала: «Я проклинаю тебя и тот день, когда я научила тебя играть на гитаре! Будь проклята ты до конца жизни!» И куча мата», — возмутилась Власова.
44-летняя артистка и автор песен Наталья Власова перенесла в конце апреля экстренную операцию на сердце и несколько дней была подключена к аппарату ИВЛ.