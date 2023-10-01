Солист The Hatters Музыченко объяснил, почему не бросает пить

И этому очень способствует алкоголь. Когда вы с товарищами находитесь на одной волне и разом испытываете творческий оргазм, то в гримерке начинаете делиться эмоциями, впечатлениями. И иногда немножечко перебарщиваешь, хулиганишь, потом приходится извиняться. Но все пока что было в рамках разумного», — сказал музыкант.