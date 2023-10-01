Солист The Hatters Музыченко объяснил, почему не бросает пить
Юрий Музыченко периодически устраивает скандалы, находясь в нетрезвом состоянии. При этом рок-певец переходить на трезвый образ жизни отказывается, мотивируя это тем, что спиртное помогает ему «заземляться», - пишет СтарХит.
«Если коротко, мы на «ты» с алкоголем. Если длиннее — культура пития у меня немного хромает. Но этому есть объяснение. Мы на сцене выкладываемся на 110 процентов. Когда заканчивается концерт, который длится полтора-два часа, у тебя набирается такая бешенная энергия, которую надо куда-то заземлить.
И этому очень способствует алкоголь. Когда вы с товарищами находитесь на одной волне и разом испытываете творческий оргазм, то в гримерке начинаете делиться эмоциями, впечатлениями. И иногда немножечко перебарщиваешь, хулиганишь, потом приходится извиняться. Но все пока что было в рамках разумного», — сказал музыкант.
Два года назад Музыченко устроил скандал в одном из клубов Нижнего Новгорода. Напившись, он начал спорить с присутствующими, а потом стал инициатором потасовки.
The Hatters оправдывались, что их солист изрядно напился, но никакой драки не было. На своей официальной странице в соцсетях они пояснили, что Юрий только сильно возмущался из-за того, что ему не понравился концерт местной команды.
СМИ писали, что солист российской группы The Hatters Юрий Музыченко пожаловался на грязь на улицах Санкт-Петербурга. Музыкант опубликовал пост в микроблоге, где с иронией назвал город столицей мусора.