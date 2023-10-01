Сябитова рассказала о своих мужьях

«Это был расчет. Но я очень уважала своего мужа. И точно могу сказать как сваха: я бы его полюбила. Но мне времени не хватило, он рано ушел из жизни. Первый брак — это дар Господний. Разве можно считать ошибкой тот момент, что ты встречаешь мужчину, который тебя так любит, как никто в дальнейшем? И он заслуживал моей любви».