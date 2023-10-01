Сябитова рассказала о своих мужьях
Роза Сябитова сейчас полностью сосредоточена на работе, а также помощи детям и внукам. Главная телесваха страны больше не планирует ни романов, ни замужества, - информирует СтарХит.
«В отношениях не состою и замуж не собираюсь. Я уже в том возрасте, когда нужно экономить свои физические и эмоциональные силы, поэтому противоположный пол для меня сегодня — непозволительная роскошь. Так что я радуюсь всему, что у меня есть, и не желаю того, чего у меня нет», — утверждает телеведущая.
В жизни Сябитовой было два брака. В первом браке с Михаилом родились двое детей, но спустя десять лет мужчина скончался от инфаркта.
Роза заявила, что уважала первого супруга и у нее был счастливый брак.
«Это был расчет. Но я очень уважала своего мужа. И точно могу сказать как сваха: я бы его полюбила. Но мне времени не хватило, он рано ушел из жизни. Первый брак — это дар Господний. Разве можно считать ошибкой тот момент, что ты встречаешь мужчину, который тебя так любит, как никто в дальнейшем? И он заслуживал моей любви».
Второй раз Роза вышла замуж за фитнес-инструктора Юрия Андреева. С ним она познакомилась в 2008 году на съемках передачи «Давай поженимся!» Этот брак длился три года. Роза потом призналась, что молодой супруг мог поднять на нее руку.
«Сексуальный голод не является поводом для создания семейных отношений. Такой вывод я сделала и всем об этом говорю. Плюс усугубилась ситуация с избиениями… Это вообще ни в какие ворота», — резюмировала телеведущая.
Ранее Роза Сябитова в интервью «СтарХиту» заявила, что блогер Настя Ивлеева участвовала в реалити-шоу про любовь, чтобы позлить бывшего.