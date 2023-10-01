Квартира Веры Васильевой досталась ее названой дочери

«Какая-то немолодая женщина шла впереди меня, и я решила ей помочь. Когда мы дошли до фонаря, я поняла, что это моя любимая Вера Кузьминична. Мне тогда было удивительно, как человек такого ранга идет один с сумками. Я пришла в театр и подложила в букет письмо о том, что если актрисе будет что-нибудь нужно, то я всегда смогу помочь и мне пришел ответ», — рассказала крестная дочь актрисы.