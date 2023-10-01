Квартира Веры Васильевой досталась ее названой дочери
У известной советской и российской актрисы Веры Васильевой не было своих детей. Звезда рассказывала, что сначала не хотела ребенка, поскольку была увлечена своей работой в театре, а потом, уже в зрелом возрасте, у нее появилась названая дочь Даша. Об этом пишет СтарХит.
Речь идет о Дарье Милославской, с которой она познакомилась в 1991 году и стала называть ее дочерью. Позднее дочь Дарьи звала Веру Кузьминичну бабушкой.
«30 лет назад мне написала письмо девочка, в котором назвала меня ее волшебной мамой, хотя имела настоящих родителей. Ей чудилось, что я хороший человек и она пришла ко мне. Сейчас прошло 30 лет, у меня есть только она, я ее крестила после похорон матери», - рассказывала Васильева.
Дарья помогала Вере Кузьминичне более 30 лет.
«Какая-то немолодая женщина шла впереди меня, и я решила ей помочь. Когда мы дошли до фонаря, я поняла, что это моя любимая Вера Кузьминична. Мне тогда было удивительно, как человек такого ранга идет один с сумками. Я пришла в театр и подложила в букет письмо о том, что если актрисе будет что-нибудь нужно, то я всегда смогу помочь и мне пришел ответ», — рассказала крестная дочь актрисы.
С марта 20 года Милославская со своей дочерью Светой жили в квартире Васильевой, потому что пожилой звезде требовался постоянный уход. А после смерти мужа Васильева отписала названой дочери квартиру.
Вера Васильева, легенда советского кинематографа, скончалась в начале августа на 98-м году жизни.