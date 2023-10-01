Ланская и Голосной отменили свадьбу
Актриса Валерия Ланская и танцор Эдгар Голосной собирались пожениться осенью этого года. Но буквально в последний момент торжество было отменено.
Валерия и Эдгар познакомились еще семь лет назад, когда вместе участвовали в мюзикле «Анна Каренина». Но Ланская тогда была замужем за режиссером Стасом Ивановым, у них рос сын. Но в итоге отношения завершились разводом.
О причинах расставания бывшие супруги не рассказывали публично, но известно, что Стас уже определился в личной жизни. Казалось, что нашла свое счастье и Валерия.
В одном из интервью она говорила, что Эдгар быстро нашел общий язык с ее сыном, - пишет «Комсомольская Правда».
«По утрам вместе делают зарядку. Эдгар также помогает возить сына в школу и на другие занятия. У нас дома теплая атмосфера, мы настоящая семья!» - рассказывала Ланская
Но влюбленные расстались. «Сейчас мы не общаемся», - заявил Голосной в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Ланская признается, что не очень любит обсуждать с журналистами подробности личной жизни. Она убеждена, что нужно как можно меньше рассказывать посторонним о себе и о близких людях.