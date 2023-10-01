Друзья не могут увидеться со Светличной

Страдающую деменцией Светлану Светличную могут удерживать в психиатрической клинике помимо ее воли. Такое предположение высказали друзья заслуженной артистки РСФСР Наталья Варлей и Илья Коротков в эфире одного из федеральных каналов.

Варлей и Коротков уже год не могут повидаться со Светличной. Они уверены, что сама она не могла подписать запрет на свидания именно для них, - пишет 5 Канал.

«У нас есть основания не доверять тем, кто ее навещает. Нас взбудоражило, что у Светланы Афанасьевны случились вспышки агрессии, что она набросилась на медсестру. А где факты?»- интересуется Коротков.

Наталья и Илья ухаживают за Филом – котом Светланы. Близкие это делать отказались.

Невестка актрисы в беседе с журналистами федерального канала заявила, что насильно Светличную никто не удерживает. Однако бывают моменты, когда ей требуется «постоянная медицинская помощь».