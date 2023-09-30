«Ты будешь просто голая!» Власова о сфере шоу-бизнеса

«Потом в какой-то момент мы незаметно превратились просто в родственников. А затем — в соседей. У каждого началась своя жизнь. Общение стало чем-то обыденным. Привычкой. И на контрасте с тем, как это было раньше, получилась совсем печальная картина. Мы перестали заряжать друг друга энергией, отдалились друг от друга и поняли, что назад дороги уже просто никакой нет», — объяснила Наталья.