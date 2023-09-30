«Ты будешь просто голая!» Власова о сфере шоу-бизнеса
Наталия Власова в беседе с Лерой Кудрявцевой в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ не сдержала слез, когда отвечала на вопросы о разводе с мужем Олегом Новиковым.
В свое время решение об уходе из семьи принял супруг певицы, хотя готовы к нему были оба – пара со временем стала существовать просто добрососедски. Тем не менее, при окончательном разрыве Власова, по ее словам, «ревела два месяца». Об этом пишет СтарХит.
«Потом в какой-то момент мы незаметно превратились просто в родственников. А затем — в соседей. У каждого началась своя жизнь. Общение стало чем-то обыденным. Привычкой. И на контрасте с тем, как это было раньше, получилась совсем печальная картина. Мы перестали заряжать друг друга энергией, отдалились друг от друга и поняли, что назад дороги уже просто никакой нет», — объяснила Наталья.
Также Власова поделилась яркими эмоциями по поводу сферы шоу-бизнеса. Она рассказала, что жизнь человека становится доступной тысячам глаз.
«Ты просто будешь голая, это настолько меня просто шокировало!» — поделилась она.
44-летняя артистка и автор песен Наталья Власова перенесла в конце апреля экстренную операцию на сердце и несколько дней была подключена к аппарату ИВЛ.