Волочкова испугала поклонников экстремальной худобой

«Каждый раз, глядя на себя в зеркало ежедневно перед выездом на репетицию моего нового шоу "Одержимость", я вижу, что становлюсь все стройнее. Куда уж более, согласитесь? Но я сама счастлива стройности и подтянутости моего тела. И не только я», — подписала она снимок.