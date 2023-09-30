Волочкова испугала поклонников экстремальной худобой
Анастасия Волочкова в последнее время начала очень сильно терять в весе. Если раньше поклонники радовались за постройневшую балерину, то сейчас они уже высказывают беспокойство, - пишет издание super.ru.
Накануне Анастасия выложила в микроблоге фотографию, где показала фигуру в обтягивающей одежде. Видно, что она очень худая. Впрочем, сама Волочкова своим внешним видом довольна
«Каждый раз, глядя на себя в зеркало ежедневно перед выездом на репетицию моего нового шоу "Одержимость", я вижу, что становлюсь все стройнее. Куда уж более, согласитесь? Но я сама счастлива стройности и подтянутости моего тела. И не только я», — подписала она снимок.
Озвучила танцовщица и секреты подобной стройности.
«Все просто: много физической нагрузки, практически отсутствие еды, яркие сексуальные эмоции и творчество, и позитив», - сообщила Анастасия.
Дмитрий Дюран, кондитер, которого Анастасия Волочкова называла своим приятелем, задержан за мошенничество. Одной из жертв бывшего друга балерины стал актер Сергей Соломатин.
* Принадлежит компании "Meta", признанной экстремистской в РФ.