Пес Гришечкина остался один в квартире и отказывается от еды

Собака Вячеслава Гришечкина после смерти хозяина уже две недели одна в квартире. Артист забрал Беню с выставки бездомных собак в парке, когда ходил навещать могилу покойной жены на Новодевичьем кладбище. Несколько лет они были неразлучны.

Сейчас Беня тоскует в одиночестве в квартире. Как пишет gazeta.ru со ссылкой на информацию из Телеграм-каналов, пес много лежит на кровати хозяина, скулит и почти не ест. К собаке заходит консьержка, также приезжает директор артиста Максим Миллер, чтобы накормить пса и выгулять. Возможно, Миллер заберет Беню к себе

Телеграм