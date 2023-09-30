Директор Моисеева рассказал, как распорядится наследством певца

Борис Моисеев ушел из жизни в сентябре 2022 года. Между певцом, страдавшим от последствий инсульта, и его концертным директором Сергеем Горохом был заключен договор ренты, и наследником артиста стал его помощник.

У Моисеева есть брат Маркс Толкач, который много лет живет в Канаде. Братья практически не общались. Но после смерти артиста Маркс заявлял, что будет оспаривать ренту и претендовать на наследство. Правда, в суд он так и не подал.

Горох приглашал родственника Бориса Михайловича на прощание с Борисом и на открытие памятника, однако тот не появился, возможно, в силу преклонного – 82 года – возраста. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

«За две недели до открытия памятника я написал ему большое письмо, приглашал в Москву, готов был понести расходы, но он не откликнулся», — рассказал Сергей Горох.

Сергей получил квартиру исполнителя хита «Голубая луна- 120 квадратных метров в жилом комплексе бизнес-класса «Ласточкино гнездо», который находится недалеко от Садового кольца. Продавать или дарить вещи Моисеева Горох не планирует, они, по его словам, будут использованы в постановке.

«Там сейчас идет ремонт. Я занимаюсь тем, чтобы навести порядок в костюмах Бориса, делаю помещение под его наряды. На следующий год Борису Михайловичу исполнилось бы 70 лет. Эти наряды будут задействованы», — объяснил он.