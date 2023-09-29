Никас Сафронов рассказал о состоянии Софи Лорен после операции

"Конечно, Софи не ожидала подобного несчастья. Софи, несмотря на солидный возраст, очень сильная духом. Сейчас врачи рекомендуют ей покой. Реабилитация будет длительной: такие травмы быстро не проходит. Но я уверен, что она справится со всеми трудностями", - рассказал MK.RU Никас Сафронов.