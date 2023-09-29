Никас Сафронов рассказал о состоянии Софи Лорен после операции
Художник Никас Сафронов поделился подробностями состояния 89-летней актрисы Софи Лорен. Она перенесла операцию на бедре после неудачного падения в своем доме в Женеве.
"Конечно, Софи не ожидала подобного несчастья. Софи, несмотря на солидный возраст, очень сильная духом. Сейчас врачи рекомендуют ей покой. Реабилитация будет длительной: такие травмы быстро не проходит. Но я уверен, что она справится со всеми трудностями", - рассказал MK.RU Никас Сафронов.
Он поделился, что в день ее рождения созванивался с актрисой.
"Мы обязательно каждый год поздравляем друг друга со всеми праздниками. Софи была в прекрасном настроении. Мы долго разговаривали, она очень обрадовалась моему звонку. Сказала, что скучает по России, хочет приехать", - отметил он.