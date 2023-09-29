Слава обратилась к Киркорову матом и пригрозила раскрыть его тайны

«Кстати про алкоголичку. Хотите я расскажу вам несколько тайн по поводу Тимура Хайдарова и Филиппа Киркорова? У меня много тайн, но это даже не тайны, а такая грязь *** [ужасная], что вы все больше никогда не полезете к этому врачу под нож или не придете к этому певцу на концерт. Вы закройте свои *** [рты] и уберите свои ручки от женщин», — высказалась певица, призвав Хайдарова и Киркорова прекратить обсуждать ее.