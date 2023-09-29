Ургант впервые за долгое время появился на публике

Телеведущего Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на публике – он посетил 11-ю выставку международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ярмарки.

Выставка открылась в четверг. Ургант пришел туда в этот день вечером. Примечательно, что на публике он не появлялся до этого достаточно долго.

После начала военной операции на Украине многие известные артисты и журналисты покинули Россию. Соответствующее решение принял, в частности, Иван Ургант.