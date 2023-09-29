Ургант впервые за долгое время появился на публике

Урганта впервые за долгое время увидели на публике
Телеведущего Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на публике – он посетил 11-ю выставку международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ярмарки.
Выставка открылась в четверг. Ургант пришел туда в этот день вечером. Примечательно, что на публике он не появлялся до этого достаточно долго.
Среди других гостей мероприятия - Константин Эрнст, Ксения Собчак, Алена Долецкая, Лена Перминова, Равшана Куркова, Рома Зверь, Ольга Слуцкер, Максим Виторган, Александр Раппопорт, Елена Крыгина, Алена Ахмадуллина, Влад Лисовец и другие.
После начала военной операции на Украине многие известные артисты и журналисты покинули Россию. Соответствующее решение принял, в частности, Иван Ургант.
В июле российский телеведущий показал видео с отдыха в Исландии. В нем Ургант пересекает равнину вблизи Рейкьявика верхом.