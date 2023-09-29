Стала известна дата переговоров между хирургом Хайдаровым и недовольными пациентками

Переговоры между звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, его пациентами и клиниками пройдут 1 октября по соглашению всех сторон. Об этом kp.ru рассказала адвокат пострадавших Елена Сенина .

«С представителями клиник и Хайдаровым достигнута договоренность о проведении первой встречи по медиации — в воскресенье, 1 октября в 12 часов дня. Лица, имеющие претензии к клиникам GMTClinic, «Олимп Клиник, IQ Plastique и Хайдарову, прилетят с разных уголков страны, оставив дом и работу, потратив деньги, чтобы встретиться «глаза в глаза». Моя команда готова к переговорам. Мы настроены конструктивно. Впрочем, как и всегда», — сказала Сенина.

Напомним, что в июле певица Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Сам Хайдаров заявил, что певица не соблюдала рекомендации по уходу за шрамами после операции. После этого еще более 50 девушек подписали коллективное письмо против хирурга.