Эдуард Бояков предсказал возвращение Урганта в эфир российских телеканалов

«Ургант вернется. Мы — нация, которая умеет прощать. Народ готов принять Урганта, если он правильно поработает со своими мозгами и поймет, что сейчас он в России, а не в анклаве, который является частью Куршевеля или форума в Давосе. Не надо ставить крест на людях, верить, что они не готовы покаяться», — высказался Бояков.