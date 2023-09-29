Регина Тодоренко рассказала о ролевых играх с Топаловым

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что любит ролевые игры с мужем Владом Топаловым.

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По словам Тодоренко, Топалова сложно удивить различными образами. Она объяснила, что часто занималась сексом с певцом в костюмах известных личностей. Блогерша спала с певцом в образе Мэрилин Монро, Эми Уайнхаус и Одри Хепберн.

«Столько разных женщин приходили к нему ночью в моем обличии. И кем я только ни приходила. Потому что перевоплощения я очень люблю», — поделилась звезда.

Тодоренко отметила, что больше всего нравится Топалову натуральной и такой, какая она есть.

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в июле 2019 года. Их свадьба прошла в итальянском городе Сорренто. В декабре 2018 года у них появился на свет первенец — Михаил. В июле 2022-го блогерша родила второго сына Мирослава.