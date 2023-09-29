Певица Татьяна Анциферова пожаловалась на маленькую пенсию

«У меня оно то в одной фазе, потом, после операции, — в другой. Так как я с этим заболеванием живу уже более сорока лет, то у меня было много фаз. Та фаза, на которой сейчас нахожусь, — заключительная. Другой пока нет. Хотя все что угодно может быть», — поделилась певица.