Юлия Ауг сыграла сумасшедшую учительницу, возомнившую себя Пугачевой

Актриса Юлия Ауг в пьесе «Айсберг» Михаила Дурненкова сыграла сошедшую с ума из-за эмиграции Пугачевой актрису, которая посчитала себя Примадонной. Об этом пишет «СтарХит».

Исполнительница роли рассказала, что это история о превозносившей Аллу Пугачеву учительницы, которая пыталась походить на нее даже внешне, и даже пробовала свои силы в знаменитом шоу «Голос».

«А потом Пугачева уехала из России, и моя героиня не знает, как жить дальше. В один момент она подумала, что может заменить артистку», - рассказала Ауг.