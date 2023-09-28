Актер Цыганов временно потерял память после удара на съемках

«И не помнил не только о том, чем занимаюсь и кого играю, — я не помнил вообще, в какое время живу. То есть о том, что сейчас 2023 год со всеми вытекающими последствиями, я узнал уже по дороге к врачу», — подчеркнул Цыганов.